Михенчева (Кривоногова) Ефимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михенчева (Кривоногова) Ефимия Васильевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.09.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1836

Отец: Кривоногов Василий Яковлевич

Мать: Кривоногова Василиса Арсеньевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Михенчев Лука Яковлевич

Отец ребёнка: Михенчев Яков Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1867

Дочь: Кашина Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Михенчев Яков Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1867

Дочь: Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Михенчев Яков Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.05.1871

Дочь: Федосья Яковлевна

Отец ребёнка: Михенчев Яков Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1879

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Михенчев Яков Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михенчев Яков Петрович

Смерть
Неизвестно
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