Михенчева (Кривоногова) Ефимия Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.09.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1836
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Михенчев Яков Петрович
Рождение ребёнка
20.08.1867
Дочь: Кашина Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Михенчев Яков Петрович
Рождение ребёнка
20.08.1867
Дочь: Василиса Яковлевна
Отец ребёнка: Михенчев Яков Петрович
Рождение ребёнка
27.05.1871
Дочь: Федосья Яковлевна
Отец ребёнка: Михенчев Яков Петрович
Рождение ребёнка
26.07.1879
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Михенчев Яков Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно