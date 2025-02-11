(Михенчева) Василиса Яковлевна
женский, родилась 20.08.1867, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 22.03.1868, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецМихенчев Яков Петрович1832 г.р.
МатьМихенчева (Кривоногова) Ефимия Васильевна06.09.1836 г.р.
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Рождение
20.08.1867
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.03.1868
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область