(Михенчева) Василиса Яковлевна 20.08.1867 — найти родственников по фамилии на Familio

(Михенчева) Василиса Яковлевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 20.08.1867, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 22.03.1868, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Михенчев Яков Петрович1832 г.р.
Мать
Михенчева (Кривоногова) Ефимия Васильевна06.09.1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1867

Отец: Михенчев Яков Петрович

Мать: Михенчева (Кривоногова) Ефимия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
22.03.1868
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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