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Горматов Яков Евстигнеевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.10.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1847

Отец: Горматова Евстигней Тимофеевич

Мать: Горматова Матрёна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.11.1868

Жена: Горматова Васса Васильевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Горматов Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Горматова Васса Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1876

Сын: Горматов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Горматова Васса Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1879

Дочь: Максакова Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Горматова Васса Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1883

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Горматова Васса Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1885

Дочь: Володина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Горматова Васса Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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