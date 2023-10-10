Горматов Яков Евстигнеевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1847
Бракосочетание
01.11.1868
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1872
Сын: Горматов Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Горматова Васса Васильевна
Рождение ребёнка
29.08.1876
Мать ребёнка: Горматова Васса Васильевна
Рождение ребёнка
07.03.1879
Дочь: Максакова Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Горматова Васса Васильевна
Рождение ребёнка
20.02.1883
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Горматова Васса Васильевна
Рождение ребёнка
05.04.1885
Дочь: Володина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Горматова Васса Васильевна
Смерть
Неизвестно