Горматова (Карташева) Матрёна Петровна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти26.11.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
13.11.1845
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1846
Дочь: Евдокия Евстегнеевна
Отец ребёнка: Горматова Евстигней Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.10.1847
Сын: Горматов Яков Евстигнеевич
Отец ребёнка: Горматова Евстигней Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.01.1850
Дочь: Родимова Татьяна Евстегнеевна
Отец ребёнка: Горматова Евстигней Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.02.1852
Сын: Горматов Конон Евстигнеевич
Отец ребёнка: Горматова Евстигней Тимофеевич
Смерть
26.11.1852