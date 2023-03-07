Горматова (Карташева) Матрёна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорматова (Карташева) Матрёна Петровна

Горматова (Карташева) Матрёна Петровна

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

26.11.1852

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Карташев Пётр Семёнович

Мать: Карташева Анисья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.11.1845

Муж: Горматова Евстигней Тимофеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1846

Дочь: Евдокия Евстегнеевна

Отец ребёнка: Горматова Евстигней Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.10.1847

Сын: Горматов Яков Евстигнеевич

Отец ребёнка: Горматова Евстигней Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1850

Дочь: Родимова Татьяна Евстегнеевна

Отец ребёнка: Горматова Евстигней Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1852

Сын: Горматов Конон Евстигнеевич

Отец ребёнка: Горматова Евстигней Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.11.1852
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close