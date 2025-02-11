Горматов Конон Евстигнеевич
мужской, родился 27.02.1852, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецГорматова Евстигней Тимофеевич1825 г.р.
МатьГорматова (Карташева) Матрёна Петровна1827 г.р.
Супруги
Горматова (Симонова) Просковья Петровна20.07.1849 г.р.
Дети
Горматов Трофим Кононович11.09.1874 г.р.
Бормотов Павел Кононович26.10.1876 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1852
Бракосочетание
05.11.1873
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.09.1874
Сын: Горматов Трофим Кононович
Мать ребёнка: Горматова (Симонова) Просковья Петровна
Рождение ребёнка
26.10.1876
Мать ребёнка: Горматова (Симонова) Просковья Петровна
Смерть
Неизвестно