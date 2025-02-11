Горматов Конон Евстигнеевич 27.02.1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Горматов Конон Евстигнеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 27.02.1852, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Горматова Евстигней Тимофеевич1825 г.р.
Мать
Горматова (Карташева) Матрёна Петровна1827 г.р.
Супруги
Горматова (Симонова) Просковья Петровна20.07.1849 г.р.
Дети
Горматов Трофим Кононович11.09.1874 г.р.
Бормотов Павел Кононович26.10.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1852

Отец: Горматова Евстигней Тимофеевич

Мать: Горматова (Карташева) Матрёна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
05.11.1873

Жена: Горматова (Симонова) Просковья Петровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
11.09.1874

Сын: Горматов Трофим Кононович

Мать ребёнка: Горматова (Симонова) Просковья Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
26.10.1876

Сын: Бормотов Павел Кононович

Мать ребёнка: Горматова (Симонова) Просковья Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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