Карташева Анисья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарташева Анисья Алексеевна

Карташева Анисья Алексеевна

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

04.09.1845

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Карташев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Карташев Пётр Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Горматова Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Карташев Пётр Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташев Пётр Семёнович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.09.1845
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close