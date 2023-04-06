Карташева Анисья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти04.09.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Карташев Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Горматова Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Карташев Пётр Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.09.1845