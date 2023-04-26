Карташев Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1847
Сын: Карташев Павел Михайлович
Мать ребёнка: Карташева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1849
Сын: Карташев Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Карташева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1851
Мать ребёнка: Карташева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1851
Дочь: Гущина (Карташева) Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Карташева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Карташев Никонор Михайлович
Мать ребёнка: Карташева Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно