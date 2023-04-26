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Карташев Михаил Петрович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Карташев Пётр Семёнович

Мать: Карташева Анисья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташева Ксения Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташева Ефимья Петровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1847

Сын: Карташев Павел Михайлович

Мать ребёнка: Карташева Ксения Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1849

Сын: Карташев Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Карташева Ксения Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1851

Сын: Гущина Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Карташева Ксения Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1851

Дочь: Гущина (Карташева) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Карташева Ксения Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Карташев Никонор Михайлович

Мать ребёнка: Карташева Ксения Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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