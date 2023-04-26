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Карташева Ксения Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташев Михаил Петрович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1847

Сын: Карташев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Карташев Михаил Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1849

Сын: Карташев Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Карташев Михаил Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1851

Сын: Гущина Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Карташев Михаил Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1851

Дочь: Гущина (Карташева) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Карташев Михаил Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Карташев Никонор Михайлович

Отец ребёнка: Карташев Михаил Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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