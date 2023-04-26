Карташева Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1847
Сын: Карташев Павел Михайлович
Отец ребёнка: Карташев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
14.01.1849
Сын: Карташев Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Карташев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
06.04.1851
Отец ребёнка: Карташев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
06.04.1851
Дочь: Гущина (Карташева) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Карташев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Карташев Никонор Михайлович
Отец ребёнка: Карташев Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно