Гущина (Карташева) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Карташева) Ирина Михайловна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.04.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1851

Отец: Карташев Михаил Петрович

Мать: Карташева Ксения Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Василий Федотович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.07.1873

Дочь: (Гущина) Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Гущин Василий Федотович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1876

Дочь: (Гущина) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Гущин Василий Федотович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.12.1878

Дочь: (Гущина) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Гущин Василий Федотович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.06.1881

Сын: Гущин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Гущин Василий Федотович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1882

Сын: Гущин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Гущин Василий Федотович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1885

Дочь: Винокурова (Гущина) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Гущин Василий Федотович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.09.1887

Дочь: Шмелёва (Гущина) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Гущин Василий Федотович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1889

Дочь: (Гущина) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Гущин Василий Федотович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1892

Дочь: (Гущина) Васса Васильевна

Отец ребёнка: Гущин Василий Федотович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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