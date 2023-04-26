Гущина (Карташева) Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.04.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1851
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.07.1873
Дочь: (Гущина) Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Гущин Василий Федотович
Рождение ребёнка
11.08.1876
Дочь: (Гущина) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Гущин Василий Федотович
Рождение ребёнка
23.12.1878
Дочь: (Гущина) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Гущин Василий Федотович
Рождение ребёнка
07.06.1881
Отец ребёнка: Гущин Василий Федотович
Рождение ребёнка
22.07.1882
Отец ребёнка: Гущин Василий Федотович
Рождение ребёнка
09.02.1885
Дочь: Винокурова (Гущина) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Гущин Василий Федотович
Рождение ребёнка
10.09.1887
Дочь: Шмелёва (Гущина) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Гущин Василий Федотович
Рождение ребёнка
11.11.1889
Дочь: (Гущина) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Гущин Василий Федотович
Рождение ребёнка
13.08.1892
Дочь: (Гущина) Васса Васильевна
Отец ребёнка: Гущин Василий Федотович
Смерть
Неизвестно