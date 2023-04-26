Карташев Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.01.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1847
Бракосочетание
30.01.1867
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.1876
Дочь: (Карташева) Мария Павловна
Мать ребёнка: Карташева (Горматова) Матрёна Трофимовна
Рождение ребёнка
26.07.1879
Дочь: (Карташева) Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Карташева (Горматова) Матрёна Трофимовна
Рождение ребёнка
18.01.1882
Сын: Карташев Григорий Павлович
Мать ребёнка: Карташева (Горматова) Матрёна Трофимовна
Смерть
Неизвестно