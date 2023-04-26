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Карташев Павел Михайлович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.01.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1847

Отец: Карташев Михаил Петрович

Мать: Карташева Ксения Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.01.1867

Жена: Карташева (Горматова) Матрёна Трофимовна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.1876

Дочь: (Карташева) Мария Павловна

Мать ребёнка: Карташева (Горматова) Матрёна Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1879

Дочь: (Карташева) Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Карташева (Горматова) Матрёна Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1882

Сын: Карташев Григорий Павлович

Мать ребёнка: Карташева (Горматова) Матрёна Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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