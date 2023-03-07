Карташева (Горматова) Матрёна Трофимовна
Место рождения
Дата рождения08.11.1847
Дата смерти06.10.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1847
Бракосочетание
30.01.1867
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.1876
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Карташев Павел Михайлович
Рождение ребёнка
26.07.1879
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Карташев Павел Михайлович
Рождение ребёнка
18.01.1882
Сын: Карташев Григорий Павлович
Отец ребёнка: Карташев Павел Михайлович
Смерть
06.10.1901