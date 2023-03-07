Карташева (Горматова) Матрёна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева (Горматова) Матрёна Трофимовна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.11.1847

Дата смерти

06.10.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1847

Отец: Горматов Трофим Андреевич

Мать: Горматова Наталья Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.01.1867

Муж: Карташев Павел Михайлович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.1876

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Карташев Павел Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1879

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Карташев Павел Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1882

Сын: Карташев Григорий Павлович

Отец ребёнка: Карташев Павел Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.10.1901
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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