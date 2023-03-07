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Карташев Пётр Семёнович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

22.06.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Карташев Семён Степанович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Карташев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Карташева Анисья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Горматова Матрёна Петровна

Мать ребёнка: Карташева Анисья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташева Анисья Алексеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.06.1867
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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