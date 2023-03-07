Карташев Пётр Семёнович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти22.06.1867
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Карташев Семён Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Карташева Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Горматова Матрёна Петровна
Мать ребёнка: Карташева Анисья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.06.1867