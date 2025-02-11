Карташева Ефимия Петровна 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Карташева Ефимия Петровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1823, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 1843, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Супруги
Карташев Михаил Петрович1824 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташев Михаил Петрович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1843
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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