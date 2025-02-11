Карташева Ефимия Петровна
женский, родилась 1823, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 1843, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Супруги
Карташев Михаил Петрович1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1843
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область