Родимова (Горматова) Татьяна Евстегнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родимова (Горматова) Татьяна Евстегнеевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1850

Отец: Горматова Евстигней Тимофеевич

Мать: Горматова Матрёна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.01.1870

Муж: Родимов Василий Николаевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1871

Сын: Родимов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Родимов Василий Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1873

Сын: Родимов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Родимов Василий Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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