Родимова (Горматова) Татьяна Евстегнеевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1850
Бракосочетание
30.01.1870
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1871
Сын: Родимов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Родимов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
14.10.1873
Отец ребёнка: Родимов Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно