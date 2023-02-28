Родимов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодимов Василий Николаевич

Родимов Василий Николаевич

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Родимов Николай Егорович

Мать: ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.01.1870

Жена: Родимова Татьяна Евстегнеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1871

Сын: Родимов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Родимова Татьяна Евстегнеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1873

Сын: Родимов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Родимова Татьяна Евстегнеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close