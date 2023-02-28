Родимов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Родимов Николай Егорович
Мать: ?
Бракосочетание
30.01.1870
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1871
Сын: Родимов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Родимова Татьяна Евстегнеевна
Рождение ребёнка
14.10.1873
Мать ребёнка: Родимова Татьяна Евстегнеевна
Смерть
Неизвестно