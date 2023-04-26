Максакова (Горматова) Дарья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения07.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1879
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1902
Дочь: (Максакова) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Максаков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
19.08.1904
Дочь: (Максакова) Васса Ивановна
Отец ребёнка: Максаков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
14.02.1906
Сын: Максаков Василий Иванович
Отец ребёнка: Максаков Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно