Максакова (Горматова) Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Горматова) Дарья Яковлевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1879

Отец: Горматов Яков Евстигнеевич

Мать: Горматова (Кривоногова) Васса Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максаков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
27.09.1902

Дочь: (Максакова) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Максаков Иван Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.08.1904

Дочь: (Максакова) Васса Ивановна

Отец ребёнка: Максаков Иван Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.02.1906

Сын: Максаков Василий Иванович

Отец ребёнка: Максаков Иван Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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