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Максаков Иван Михайлович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1882

Отец: Максаков Михаил Панкратович

Мать: Максакова Анна Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.09.1902

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Максакова Дарья Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.08.1904

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Максакова Дарья Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.02.1906

Сын: Максаков Василий Иванович

Мать ребёнка: Максакова Дарья Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1909

Жена: Максакова Анастасия Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1911

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.11.1916

Сын: Максаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максакова Дарья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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