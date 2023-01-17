Максаков Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1882
Рождение ребёнка
27.09.1902
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Максакова Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
19.08.1904
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Максакова Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
14.02.1906
Сын: Максаков Василий Иванович
Мать ребёнка: Максакова Дарья Яковлевна
Бракосочетание
28.01.1909
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1911
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1916
Сын: Максаков Николай Иванович
Мать ребёнка: Максакова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно