Володина (Горматова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Горматова) Анна Николаевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.05.1903

Сын: Володин Александр Евдокимович

Отец ребёнка: Володин Евдоким Игнатьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1911

Дочь: Анастасия Евдокимовна

Отец ребёнка: Володин Евдоким Игнатьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1915

Сын: Володин Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Володин Евдоким Игнатьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Евдоким Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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