Володина (Горматова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1903
Сын: Володин Александр Евдокимович
Отец ребёнка: Володин Евдоким Игнатьевич
Рождение ребёнка
15.11.1911
Дочь: Анастасия Евдокимовна
Отец ребёнка: Володин Евдоким Игнатьевич
Рождение ребёнка
20.02.1915
Отец ребёнка: Володин Евдоким Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно