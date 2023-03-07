Горматова (Володина) Степанида Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматова (Володина) Степанида Карповна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Володин Карп Петрович

Мать: Володина Соломонида Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.10.1869

Муж: Горматов Яков Павлович

Рождение ребёнка
02.12.1873

Сын: Горматов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Горматов Яков Павлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1875

Сын: Горматов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Горматов Яков Павлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.04.1879

Сын: Горматов Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Горматов Яков Павлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1882

Сын: Горматов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Горматов Яков Павлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1884

Сын: Горматов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Горматов Яков Павлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1886

Сын: Горматов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Горматов Яков Павлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1889

Сын: Горматов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Горматов Яков Павлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1890

Сын: Горматов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Горматов Яков Павлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1893

Сын: Горматов Игнат Яковлевич

Отец ребёнка: Горматов Яков Павлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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