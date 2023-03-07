Горматова (Володина) Степанида Карповна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
20.10.1869
Рождение ребёнка
02.12.1873
Сын: Горматов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Горматов Яков Павлович
Рождение ребёнка
18.11.1875
Сын: Горматов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Горматов Яков Павлович
Рождение ребёнка
26.04.1879
Сын: Горматов Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Горматов Яков Павлович
Рождение ребёнка
29.01.1882
Отец ребёнка: Горматов Яков Павлович
Рождение ребёнка
20.06.1884
Отец ребёнка: Горматов Яков Павлович
Рождение ребёнка
20.06.1886
Отец ребёнка: Горматов Яков Павлович
Рождение ребёнка
10.04.1889
Сын: Горматов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Горматов Яков Павлович
Рождение ребёнка
25.08.1890
Сын: Горматов Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Горматов Яков Павлович
Рождение ребёнка
24.12.1893
Отец ребёнка: Горматов Яков Павлович
Смерть
Неизвестно