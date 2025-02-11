Горматов Василий Яковлевич
мужской, родился 10.04.1889, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 01.09.1889, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГорматов Яков Павлович20.11.1849 г.р.
МатьГорматова (Володина) Степанида Карповна1848 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
10.04.1889
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.09.1889
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область