Горматов Василий Яковлевич 10.04.1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Горматов Василий Яковлевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 10.04.1889, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 01.09.1889, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Горматов Яков Павлович20.11.1849 г.р.
Мать
Горматова (Володина) Степанида Карповна1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1889

Отец: Горматов Яков Павлович

Мать: Горматова (Володина) Степанида Карповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
01.09.1889
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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