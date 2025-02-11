Горматов Андрей Яковлевич
мужской, родился 25.08.1890, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 12.03.1891, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГорматов Яков Павлович20.11.1849 г.р.
МатьГорматова (Володина) Степанида Карповна1848 г.р.
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Место
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Рождение
25.08.1890
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.03.1891
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область