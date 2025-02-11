Горматов Андрей Яковлевич 25.08.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Горматов Андрей Яковлевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 25.08.1890, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 12.03.1891, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Горматов Яков Павлович20.11.1849 г.р.
Мать
Горматова (Володина) Степанида Карповна1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1890

Отец: Горматов Яков Павлович

Мать: Горматова (Володина) Степанида Карповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
12.03.1891
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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