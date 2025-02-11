(Володина) Евдокия Младший Карповна 22.02.1866 — найти родственников по фамилии на Familio

(Володина) Евдокия Младший Карповна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 22.02.1866, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Володин Карп Петрович1830 г.р.
Мать
Володина Соломонида Петровна1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1866

Отец: Володин Карп Петрович

Мать: Володина Соломонида Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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