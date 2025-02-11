(Володина) Евдокия Младший Карповна
женский, родилась 22.02.1866, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецВолодин Карп Петрович1830 г.р.
МатьВолодина Соломонида Петровна1829 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1866
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область