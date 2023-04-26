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Володин Иван Карпович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.09.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1850

Отец: Володин Карп Петрович

Мать: Володина Соломонида Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.04.1870

Жена: Володина (Лягошина) Акулина Яковлевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1871

Сын: Володин Степан Иванович

Мать ребёнка: Володина (Лягошина) Акулина Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1874

Сын: Володин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Володина (Лягошина) Акулина Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1874

Сын: Володин Василий Иванович

Мать ребёнка: Володина (Лягошина) Акулина Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1876

Сын: Володин Василий Иванович

Мать ребёнка: Володина (Лягошина) Акулина Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1884

Дочь: Максакова (Володина) Васса Ивановна

Мать ребёнка: Володина (Лягошина) Акулина Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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