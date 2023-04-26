Володин Иван Карпович
Место рождения
Дата рождения16.09.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1850
Бракосочетание
20.04.1870
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1871
Мать ребёнка: Володина (Лягошина) Акулина Яковлевна
Рождение ребёнка
01.01.1874
Мать ребёнка: Володина (Лягошина) Акулина Яковлевна
Рождение ребёнка
01.01.1874
Мать ребёнка: Володина (Лягошина) Акулина Яковлевна
Рождение ребёнка
21.02.1876
Мать ребёнка: Володина (Лягошина) Акулина Яковлевна
Рождение ребёнка
15.08.1884
Дочь: Максакова (Володина) Васса Ивановна
Мать ребёнка: Володина (Лягошина) Акулина Яковлевна
Смерть
Неизвестно