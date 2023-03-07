Володина (Лягошина) Акулина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения29.05.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1850
Бракосочетание
20.04.1870
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1871
Отец ребёнка: Володин Иван Карпович
Рождение ребёнка
01.01.1874
Отец ребёнка: Володин Иван Карпович
Рождение ребёнка
01.01.1874
Отец ребёнка: Володин Иван Карпович
Рождение ребёнка
21.02.1876
Отец ребёнка: Володин Иван Карпович
Рождение ребёнка
15.08.1884
Дочь: Максакова Васса Ивановна
Отец ребёнка: Володин Иван Карпович
Смерть
Неизвестно