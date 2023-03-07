Володина (Лягошина) Акулина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Лягошина) Акулина Яковлевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.05.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1850

Отец: Лягошин Яков Васильевич

Мать: Лягошина Федосья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.04.1870

Муж: Володин Иван Карпович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1871

Сын: Володин Степан Иванович

Отец ребёнка: Володин Иван Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1874

Сын: Володин Василий Иванович

Отец ребёнка: Володин Иван Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1874

Сын: Володин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Володин Иван Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1876

Сын: Володин Василий Иванович

Отец ребёнка: Володин Иван Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1884

Дочь: Максакова Васса Ивановна

Отец ребёнка: Володин Иван Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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