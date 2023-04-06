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Лягошина Федосья Васильевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Лягошин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Лягошин Яков Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1843

Сын: Лягошин Парфирий Яковлевич

Отец ребёнка: Лягошин Яков Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1845

Сын: Лягошин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Лягошин Яков Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.05.1850

Дочь: Володина Акулина Яковлевна

Отец ребёнка: Лягошин Яков Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лягошин Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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