Лягошина Федосья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Лягошин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
02.11.1843
Сын: Лягошин Парфирий Яковлевич
Отец ребёнка: Лягошин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
02.11.1845
Отец ребёнка: Лягошин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
29.05.1850
Дочь: Володина Акулина Яковлевна
Отец ребёнка: Лягошин Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно