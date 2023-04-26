Лягошин Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
04.02.1848
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1856
Мать ребёнка: Лягошина (Яковлевичева) Дарья Осиповна
Рождение ребёнка
24.07.1858
Дочь: Стюклина (Лягошина) Пераскева Ивановна
Мать ребёнка: Лягошина (Яковлевичева) Дарья Осиповна
Рождение ребёнка
23.06.1869
Дочь: Шмелёва (Лягошина) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Лягошина (Яковлевичева) Дарья Осиповна
Смерть
Неизвестно