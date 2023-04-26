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Лягошин Иван Яковлевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Лягошин Яков Васильевич

Мать: Лягошина Федосья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.02.1848

Жена: Лягошина (Яковлевичева) Дарья Осиповна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1856

Сын: Лягошин Ермолай Иванович

Мать ребёнка: Лягошина (Яковлевичева) Дарья Осиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1858

Дочь: Стюклина (Лягошина) Пераскева Ивановна

Мать ребёнка: Лягошина (Яковлевичева) Дарья Осиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.06.1869

Дочь: Шмелёва (Лягошина) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Лягошина (Яковлевичева) Дарья Осиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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