Лягошин Яков Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: Лягошин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Лягошина Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
02.11.1843
Сын: Лягошин Парфирий Яковлевич
Мать ребёнка: Лягошина Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
02.11.1845
Мать ребёнка: Лягошина Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
29.05.1850
Дочь: Володина (Лягошина) Акулина Яковлевна
Мать ребёнка: Лягошина Федосья Васильевна
Смерть
Неизвестно