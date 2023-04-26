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Лягошин Яков Васильевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: Лягошин Василий

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лягошина Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Лягошин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Лягошина Федосья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1843

Сын: Лягошин Парфирий Яковлевич

Мать ребёнка: Лягошина Федосья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1845

Сын: Лягошин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Лягошина Федосья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.05.1850

Дочь: Володина (Лягошина) Акулина Яковлевна

Мать ребёнка: Лягошина Федосья Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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