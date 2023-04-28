Стюклина (Лягошина) Пераскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1858
Отец: Лягошин Иван Яковлевич
Мать: Лягошина Дарья Осиповна
Бракосочетание
26.01.1881
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1889
Сын: Стюклин Емельян Матвеевич
Отец ребёнка: Стюклин Матвей Петрович
Смерть
Неизвестно