Стюклина (Лягошина) Пераскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стюклина (Лягошина) Пераскева Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.07.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1858

Отец: Лягошин Иван Яковлевич

Мать: Лягошина Дарья Осиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.01.1881

Муж: Стюклин Матвей Петрович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1889

Сын: Стюклин Емельян Матвеевич

Отец ребёнка: Стюклин Матвей Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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