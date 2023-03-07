Лягошина (Яковлевичева) Дарья Осиповна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Яковлевичев Осип Прокофьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1848
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1856
Отец ребёнка: Лягошин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
24.07.1858
Дочь: Стюклина Пераскева Ивановна
Отец ребёнка: Лягошин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
23.06.1869
Дочь: Шмелёва Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Лягошин Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно