Лягошина (Яковлевичева) Дарья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лягошина (Яковлевичева) Дарья Осиповна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Яковлевичев Осип Прокофьевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.02.1848

Муж: Лягошин Иван Яковлевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1856

Сын: Лягошин Ермолай Иванович

Отец ребёнка: Лягошин Иван Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1858

Дочь: Стюклина Пераскева Ивановна

Отец ребёнка: Лягошин Иван Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.06.1869

Дочь: Шмелёва Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Лягошин Иван Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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