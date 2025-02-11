Шмелёва (Лягошина) Агриппина Ивановна 23.06.1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Шмелёва (Лягошина) Агриппина Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 23.06.1869, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Лягошин Иван Яковлевич1830 г.р.
Мать
Лягошина (Яковлевичева) Дарья Осиповна1830 г.р.
Супруги
Шмелёв Дмитрий Филиппович27.11.1864 г.р.
Дети
Шмелёв Никифор Дмитриевич25.05.1897 г.р.
Шмелёв Алексей Дмитриевич08.02.1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1869

Отец: Лягошин Иван Яковлевич

Мать: Лягошина (Яковлевичева) Дарья Осиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
17.04.1896

Муж: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
25.05.1897

Сын: Шмелёв Никифор Дмитриевич

Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.02.1902

Сын: Шмелёв Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
12.11.1905

Сын: Шмелёв Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
17.01.1908

Дочь: (Шмелёва) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
12.05.1911

Дочь: (Шмелёва) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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