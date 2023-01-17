Шмелёва (Лягошина) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёва (Лягошина) Агриппина Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.06.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1869

Отец: Лягошин Иван Яковлевич

Мать: Лягошина Дарья Осиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.04.1896

Муж: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1897

Сын: Шмелёв Никифор Дмитриевич

Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.02.1902

Сын: Шмелёв Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1905

Сын: Шмелёв Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1908

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.05.1911

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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