Шмелёва (Лягошина) Агриппина Ивановна
женский, родилась 23.06.1869, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецЛягошин Иван Яковлевич1830 г.р.
МатьЛягошина (Яковлевичева) Дарья Осиповна1830 г.р.
Супруги
Шмелёв Дмитрий Филиппович27.11.1864 г.р.
Дети
Шмелёв Никифор Дмитриевич25.05.1897 г.р.
Шмелёв Алексей Дмитриевич08.02.1902 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
23.06.1869
Бракосочетание
17.04.1896
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1897
Сын: Шмелёв Никифор Дмитриевич
Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
08.02.1902
Сын: Шмелёв Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
12.11.1905
Сын: Шмелёв Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
17.01.1908
Дочь: (Шмелёва) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
12.05.1911
Дочь: (Шмелёва) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Смерть
Неизвестно