Шмелёва (Лягошина) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.06.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1869
Отец: Лягошин Иван Яковлевич
Мать: Лягошина Дарья Осиповна
Бракосочетание
17.04.1896
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1897
Сын: Шмелёв Никифор Дмитриевич
Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
08.02.1902
Сын: Шмелёв Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
12.11.1905
Сын: Шмелёв Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
17.01.1908
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
12.05.1911
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Шмелёв Дмитрий Филиппович
Смерть
Неизвестно