Яковлевичев Осип Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлевичев Осип Прокофьевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

27.11.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Яковлевичев Прокофий

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лягошина (Яковлевичева) Дарья Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1832

Дочь: Гарбунова (Яковлечева) Василиса Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
27.11.1873
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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