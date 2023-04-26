Яковлевичев Осип Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти27.11.1873
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Яковлевичев Прокофий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лягошина (Яковлевичева) Дарья Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1832
Дочь: Гарбунова (Яковлечева) Василиса Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.11.1873