Стюклин Емельян Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтюклин Емельян Матвеевич

Стюклин Емельян Матвеевич

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1889

Отец: Стюклин Матвей Петрович

Мать: Стюклина Пераскева Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.10.1907

Жена: Стюклина Федосья Андреевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1909

Сын: Стюклин Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Стюклина Федосья Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1912

Дочь: Пераскева Емельяновна

Мать ребёнка: Стюклина Федосья Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.10.1914

Сын: Стюклин Дмитрий Емельянович

Мать ребёнка: Стюклина Федосья Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close