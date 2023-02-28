Стюклин Емельян Матвеевич
Место рождения
Дата рождения02.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1889
Бракосочетание
24.10.1907
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1909
Сын: Стюклин Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Стюклина Федосья Андреевна
Рождение ребёнка
20.10.1912
Дочь: Пераскева Емельяновна
Мать ребёнка: Стюклина Федосья Андреевна
Рождение ребёнка
24.10.1914
Сын: Стюклин Дмитрий Емельянович
Мать ребёнка: Стюклина Федосья Андреевна
Смерть
Неизвестно