Максакова (Володина) Васса Ивановна 15.08.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Максакова (Володина) Васса Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 15.08.1884, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Володин Иван Старший Карпович16.09.1850 г.р.
Мать
Володина (Лягошина) Акулина Яковлевна29.05.1850 г.р.
Супруги
Максаков Григорий Панкратович17.11.1886 г.р.
Дети
(Максакова) Евдокия Григорьевна05.08.1908 г.р.
(Максакова) Татьяна Григорьевна01.01.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1884

Отец: Володин Иван Старший Карпович

Мать: Володина (Лягошина) Акулина Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
30.01.1906

Муж: Максаков Григорий Панкратович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
05.08.1908

Дочь: (Максакова) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Максаков Григорий Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: (Максакова) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Максаков Григорий Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.09.1911

Дочь: (Максакова) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Максаков Григорий Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
12.08.1913

Дочь: (Максакова) Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Максаков Григорий Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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