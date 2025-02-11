Максакова (Володина) Васса Ивановна
женский, родилась 15.08.1884, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецВолодин Иван Старший Карпович16.09.1850 г.р.
МатьВолодина (Лягошина) Акулина Яковлевна29.05.1850 г.р.
Супруги
Максаков Григорий Панкратович17.11.1886 г.р.
Дети
(Максакова) Евдокия Григорьевна05.08.1908 г.р.
(Максакова) Татьяна Григорьевна01.01.1910 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1884
Бракосочетание
30.01.1906
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1908
Дочь: (Максакова) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Максаков Григорий Панкратович
Рождение ребёнка
01.01.1910
Дочь: (Максакова) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Максаков Григорий Панкратович
Рождение ребёнка
08.09.1911
Дочь: (Максакова) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Максаков Григорий Панкратович
Рождение ребёнка
12.08.1913
Дочь: (Максакова) Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Максаков Григорий Панкратович
Смерть
Неизвестно