Максаков Григорий Панкратович
Место рождения
Дата рождения17.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1886
Бракосочетание
30.01.1906
Жена: Максакова Васса Ивановна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1908
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Максакова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1910
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Максакова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1911
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Максакова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1913
Дочь: Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Максакова Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно