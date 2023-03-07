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Максаков Григорий Панкратович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1886

Отец: Максаков Панкрат Кузьмич

Мать: Максакова Евдокия Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Максакова Васса Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1908

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Максакова Васса Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Максакова Васса Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1911

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Максакова Васса Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1913

Дочь: Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Максакова Васса Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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