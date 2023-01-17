Стюклин Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Гущина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Шмелёва Ксения Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно