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Стюклин Иван Яковлевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: не указан

Мать: Стюклина Матрёна Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Стюклин Кузьма Иванович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Гущина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Шмелёва Ксения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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