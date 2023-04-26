Стюклина Матрёна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стюклина Матрёна Фёдоровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

17.04.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1804

Сын: Стюклин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1810

Сын: Стюклин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Стюклин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.04.1858
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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