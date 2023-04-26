Стюклина Матрёна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти17.04.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1804
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
До 1810
Сын: Стюклин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1810
Сын: Стюклин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
17.04.1858