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Стюклин Александр Яковлевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: Стюклина Матрёна Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стюклина Елена Корниловна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1836

Дочь: Деревягина (Стюклина) Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Стюклина Елена Корниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Стюклин Пётр Александрович

Мать ребёнка: Стюклина Елена Корниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1849

Дочь: Горматова (Стюклина) Елена Александровна

Мать ребёнка: Стюклина Елена Корниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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