Стюклин Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1836
Дочь: Деревягина (Стюклина) Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Стюклина Елена Корниловна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Стюклин Пётр Александрович
Мать ребёнка: Стюклина Елена Корниловна
Рождение ребёнка
15.05.1849
Дочь: Горматова (Стюклина) Елена Александровна
Мать ребёнка: Стюклина Елена Корниловна
Смерть
Неизвестно