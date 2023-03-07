Гущин Пётр Родионович
Место рождения
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: Гущин Родион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Гущин Федот Петрович
Мать ребёнка: Гущина Просковья Фоминична
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Балакина Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Гущина Просковья Фоминична
Рождение ребёнка
15.09.1837
Дочь: Василиса Петровна
Мать ребёнка: Гущина Просковья Фоминична
Рождение ребёнка
28.01.1840
Мать ребёнка: Гущина Просковья Фоминична
Рождение ребёнка
15.07.1842
Сын: Гущин Иван Петрович
Мать ребёнка: Гущина Просковья Фоминична
Рождение ребёнка
06.05.1845
Мать ребёнка: Гущина Просковья Фоминична
Рождение ребёнка
29.10.1848
Сын: Гущин Павел Петрович
Мать ребёнка: Гущина Просковья Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно