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Гущин Пётр Родионович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: Гущин Родион

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Гущин Федот Петрович

Мать ребёнка: Гущина Просковья Фоминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Балакина Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Гущина Просковья Фоминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.09.1837

Дочь: Василиса Петровна

Мать ребёнка: Гущина Просковья Фоминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1840

Сын: Гущин Кирилл Петрович

Мать ребёнка: Гущина Просковья Фоминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1842

Сын: Гущин Иван Петрович

Мать ребёнка: Гущина Просковья Фоминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.05.1845

Сын: Гущин Николай Петрович

Мать ребёнка: Гущина Просковья Фоминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1848

Сын: Гущин Павел Петрович

Мать ребёнка: Гущина Просковья Фоминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина Просковья Фоминична

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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