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Гущина Просковья Фоминична

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Пётр Родионович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Гущин Федот Петрович

Отец ребёнка: Гущин Пётр Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Балакина (Гущина) Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Гущин Пётр Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.09.1837

Дочь: (Гущина) Василиса Петровна

Отец ребёнка: Гущин Пётр Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1840

Сын: Гущин Кирилл Петрович

Отец ребёнка: Гущин Пётр Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1842

Сын: Гущин Иван Петрович

Отец ребёнка: Гущин Пётр Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.05.1845

Сын: Гущин Николай Петрович

Отец ребёнка: Гущин Пётр Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1848

Сын: Гущин Павел Петрович

Отец ребёнка: Гущин Пётр Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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