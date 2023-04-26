Гущина Просковья Фоминична
Место рождения
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Гущин Федот Петрович
Отец ребёнка: Гущин Пётр Родионович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Балакина (Гущина) Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Гущин Пётр Родионович
Рождение ребёнка
15.09.1837
Дочь: (Гущина) Василиса Петровна
Отец ребёнка: Гущин Пётр Родионович
Рождение ребёнка
28.01.1840
Отец ребёнка: Гущин Пётр Родионович
Рождение ребёнка
15.07.1842
Сын: Гущин Иван Петрович
Отец ребёнка: Гущин Пётр Родионович
Рождение ребёнка
06.05.1845
Отец ребёнка: Гущин Пётр Родионович
Рождение ребёнка
29.10.1848
Сын: Гущин Павел Петрович
Отец ребёнка: Гущин Пётр Родионович
Смерть
Неизвестно