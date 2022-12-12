Розова (Ковшова) Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розова (Ковшова) Агафья Васильевна

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Место рождения

Михалево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

31.01.1890

Дата смерти

02.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1890

Отец: Ковшов Василий Гаврилович

Мать: Ковшова Анна Тимофеевна

Михалево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Тогда - д. Михалево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
03.05.1913

Муж: Розов Николай Иванович

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Церковь Христорождественская в поселке Никологоры
Рождение ребёнка
26.04.1914

Сын: Розов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Розов Николай Иванович

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Дата по старому стилю
Рождение ребёнка
04.11.1915

Сын: Розов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Розов Николай Иванович

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.10.1919

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Розов Николай Иванович

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.03.1922

Сын: Розов Венедикт Николаевич

Отец ребёнка: Розов Николай Иванович

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.08.1925

Сын: Розов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Розов Николай Иванович

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.07.1927

Дочь: Ильина Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Розов Николай Иванович

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.08.1929

Дочь: Карасева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Розов Николай Иванович

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.03.1931

Дочь: Курылева Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Розов Николай Иванович

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Награда
19.03.1946
Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Награждение орденом «Материнская слава» III степени
Смерть
02.04.1968
Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Никологорское кладбище близ Спасо-Преображенской Церкви
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