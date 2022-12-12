Розова (Ковшова) Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1890
Дата смерти02.04.1968
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1890
Отец: Ковшов Василий Гаврилович
Мать: Ковшова Анна Тимофеевна
Тогда - д. Михалево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
03.05.1913
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Церковь Христорождественская в поселке Никологоры
Рождение ребёнка
26.04.1914
Отец ребёнка: Розов Николай Иванович
Дата по старому стилю
Рождение ребёнка
04.11.1915
Отец ребёнка: Розов Николай Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1919
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Розов Николай Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1922
Сын: Розов Венедикт Николаевич
Отец ребёнка: Розов Николай Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1925
Отец ребёнка: Розов Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1927
Дочь: Ильина Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Розов Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1929
Дочь: Карасева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Розов Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1931
Дочь: Курылева Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Розов Николай Иванович
Награда
19.03.1946
Награждение орденом «Материнская слава» III степени
Смерть
02.04.1968
Похороны
Неизвестно
Никологорское кладбище близ Спасо-Преображенской Церкви