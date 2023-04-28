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Розов Николай Иванович

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Место рождения

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

02.05.1895

Дата смерти

25.09.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1895

Отец: Розов Иван Илларионович

Мать: Розова Маремьяна Ефимовна

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
03.05.1913

Жена: Розова Агафья Васильевна

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Церковь Христорождественская в поселке Никологоры
Рождение ребёнка
26.04.1914

Сын: Розов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Розова Агафья Васильевна

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Дата по старому стилю
Рождение ребёнка
04.11.1915

Сын: Розов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Розова Агафья Васильевна

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.10.1919

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Розова Агафья Васильевна

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.03.1922

Сын: Розов Венедикт Николаевич

Мать ребёнка: Розова Агафья Васильевна

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.08.1925

Сын: Розов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Розова Агафья Васильевна

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.07.1927

Дочь: Ильина Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Розова Агафья Васильевна

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.08.1929

Дочь: Карасева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Розова Агафья Васильевна

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.03.1931

Дочь: Курылева Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Розова Агафья Васильевна

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Военная служба
11.05.1945
Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Освобождение от воинской службы
Военная награда
15.04.1946
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне»
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.09.1952
Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Декомпенсированный порок сердца
Похороны
Неизвестно
Никологорское кладбище близ Спасо-Преображенской Церкви
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