Розов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения02.05.1895
Дата смерти25.09.1952
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1895
Отец: Розов Иван Илларионович
Бракосочетание
03.05.1913
Жена: Розова Агафья Васильевна
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Церковь Христорождественская в поселке Никологоры
Рождение ребёнка
26.04.1914
Мать ребёнка: Розова Агафья Васильевна
Дата по старому стилю
Рождение ребёнка
04.11.1915
Мать ребёнка: Розова Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
16.10.1919
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Розова Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
12.03.1922
Сын: Розов Венедикт Николаевич
Мать ребёнка: Розова Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
09.08.1925
Мать ребёнка: Розова Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
27.07.1927
Дочь: Ильина Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Розова Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
27.08.1929
Дочь: Карасева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Розова Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
28.03.1931
Дочь: Курылева Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Розова Агафья Васильевна
Военная служба
11.05.1945
Освобождение от воинской службы
Военная награда
15.04.1946
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне»
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.09.1952
Причина смерти: Декомпенсированный порок сердца
Похороны
Неизвестно
Никологорское кладбище близ Спасо-Преображенской Церкви