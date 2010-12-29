Розов Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1925
Дата смерти29.12.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1925
Отец: Розов Николай Иванович
Мать: Розова Агафья Васильевна
Военная служба
02.09.1943
Военно-пересылочный пункт | Дата рождения __.__.1925 Место рождения Ивановская обл., Никологорский р-н, Н. Горский с/с, д. Шатнево Дата и место призыва __.01.1943 Последнее место службы 354 зсп (354 з... Показать все
Военная награда
19.02.1945
Орден «Красной звезды» | Воинская часть 291 гв. сап 7 гв. мк 1 УкрФ ( 291 гв. сап,7 гв. мк,1 УкрФ) Дата поступления на службу __.__.1943 Кто наградил 7 гв. мк (291 гв. сап,7 гв. мк,1 УкрФ) Наименовани... Показать все
Военная награда
03.04.1945
Медаль «За отвагу» | Место призыва Никологорский РВК, Владимирская обл., Никологорский р-н Воинская часть 291 гв. сап 7 гв. мк ( 291 гв. сап,7 гв. мк) Кто наградил 291 гв. сап ( 291 гв. сап,7 гв. мк) ... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1952
Мать ребёнка: Розова Екатерина Ивановна
г.Свердловск, СССР
Рождение ребёнка
08.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Розова Екатерина Ивановна
г. Красноуфимск, Свердловская область
Военная награда
05.04.1985
Орден Отечественной Войны I степени | Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотека награждений Расположение документа шкаф 51, ящик 14 Номер докуме... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Майор (Великая Отечественная война)
Смерть
29.12.2010
Владимир, город Владимир, Владимирская область