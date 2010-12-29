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Розов Евгений Николаевич

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Место рождения

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

09.08.1925

Дата смерти

29.12.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1925

Отец: Розов Николай Иванович

Мать: Розова Агафья Васильевна

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Военная служба
02.09.1943
Военно-пересылочный пункт | Дата рождения __.__.1925 Место рождения Ивановская обл., Никологорский р-н, Н. Горский с/с, д. Шатнево Дата и место призыва __.01.1943 Последнее место службы 354 зсп (354 з... Показать все
Военная награда
19.02.1945
Орден «Красной звезды» | Воинская часть 291 гв. сап 7 гв. мк 1 УкрФ ( 291 гв. сап,7 гв. мк,1 УкрФ) Дата поступления на службу __.__.1943 Кто наградил 7 гв. мк (291 гв. сап,7 гв. мк,1 УкрФ) Наименовани... Показать все
Военная награда
03.04.1945
Медаль «За отвагу» | Место призыва Никологорский РВК, Владимирская обл., Никологорский р-н Воинская часть 291 гв. сап 7 гв. мк ( 291 гв. сап,7 гв. мк) Кто наградил 291 гв. сап ( 291 гв. сап,7 гв. мк) ... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1952

Сын: Розов Виталий Евгеньевич

Мать ребёнка: Розова Екатерина Ивановна

г.Свердловск, СССР
Рождение ребёнка
08.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розова Екатерина Ивановна

г. Красноуфимск, Свердловская область
Военная награда
05.04.1985
Орден Отечественной Войны I степени | Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотека награждений Расположение документа шкаф 51, ящик 14 Номер докуме... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розова Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Майор (Великая Отечественная война)
Смерть
29.12.2010
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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