Ильина (Розова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Розова) Антонина Николаевна

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Место рождения

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

27.07.1927

Дата смерти

02.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1927

Отец: Розов Николай Иванович

Мать: Розова Агафья Васильевна

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.01.1948

Сын: Розов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Ильин Вячеслав Андреевич

Рождение ребёнка
03.11.1955

Сын: Ильин Евгений Вячеславович

Отец ребёнка: Ильин Вячеслав Андреевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.03.2006
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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