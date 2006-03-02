Ильина (Розова) Антонина Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.07.1927
Дата смерти02.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1927
Отец: Розов Николай Иванович
Мать: Розова Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
02.01.1948
Сын: Розов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Ильин Вячеслав Андреевич
Рождение ребёнка
03.11.1955
Сын: Ильин Евгений Вячеславович
Отец ребёнка: Ильин Вячеслав Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.03.2006