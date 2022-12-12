Ковшов Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковшов Гаврил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1879
Мать ребёнка: Ковшова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.02.1888
Мать ребёнка: Ковшова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
31.01.1890
Дочь: Розова Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Ковшова Анна Тимофеевна
Тогда - д. Михалево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1897
Дочь: Кулемина Елена Васильевна
Мать ребёнка: Ковшова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковшов Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Ковшова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурмистрова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Ковшова Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно