Ковшов Василий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовшов Василий Гаврилович

Ковшов Василий Гаврилович

avatar

Место рождения

Михалево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковшов Гаврил

Мать: не указана

Михалево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1879

Сын: Ковшов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ковшова Анна Тимофеевна

Михалево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1888

Сын: Ковшов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Ковшова Анна Тимофеевна

Михалево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
31.01.1890

Дочь: Розова Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Ковшова Анна Тимофеевна

Михалево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Тогда - д. Михалево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1897

Дочь: Кулемина Елена Васильевна

Мать ребёнка: Ковшова Анна Тимофеевна

Михалево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковшов Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Ковшова Анна Тимофеевна

Михалево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурмистрова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Ковшова Анна Тимофеевна

Михалево, Вязниковский уезд, Владимирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close