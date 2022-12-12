(Розова) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1919
Дата смерти13.11.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1919
Отец: Розов Николай Иванович
Мать: Розова Агафья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
депутат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.11.1988
Похороны
Неизвестно
Никологорское старое кладбище, Vyaznikovsky District, Vladimirskaya Oblast, Russia