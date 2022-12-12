(Розова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Розова) Александра Николаевна

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Место рождения

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

16.10.1919

Дата смерти

13.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1919

Отец: Розов Николай Иванович

Мать: Розова Агафья Васильевна

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
депутат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.11.1988
Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Никологорское старое кладбище, Vyaznikovsky District, Vladimirskaya Oblast, Russia
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