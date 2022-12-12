Розов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.04.1914
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1914
Отец: Розов Николай Иванович
Мать: Розова Агафья Васильевна
Дата по старому стилю
Бракосочетание
1934
Жена: Розова Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
02.07.1935
Сын: Розов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Розова Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
20.01.1940
Дочь: Жильцова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Розова Ксения Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
Пожарный
Смерть
1942
Похороны
Неизвестно
Никологорское кладбище близ Спасо-Преображенской Церкви