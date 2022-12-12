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Розов Николай Николаевич

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Место рождения

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

26.04.1914

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1914

Отец: Розов Николай Иванович

Мать: Розова Агафья Васильевна

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Дата по старому стилю
Бракосочетание
1934

Жена: Розова Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
02.07.1935

Сын: Розов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Розова Ксения Ильинична

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.01.1940

Дочь: Жильцова Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Розова Ксения Ильинична

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Пожарный
Смерть
1942
Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Никологорское кладбище близ Спасо-Преображенской Церкви
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