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Розов Михаил Николаевич

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Место рождения

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

04.11.1915

Дата смерти

25.06.1944

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1915

Отец: Розов Николай Иванович

Мать: Розова Агафья Васильевна

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Военная служба
28.12.1941
Военно-пересыльный пункт | Военно-пересыльный пункт: ПРБ 36 ЗСД Прибыл в часть: 23.12.1941 Воинская часть: ЭГ 66 Выбытие из воинской части: 28.12.1941 Куда выбыл: курсы санинструкторов Источник информ... Показать все
Военная служба
07.05.1942
Военно-пересыльный пункт | Дата рождения __.__.1915 Военно-пересыльный пункт ПРБ 36 ЗСД Прибыл в часть 02.05.1942 Воинская часть кур. сан. инст. 21 Выбытие из воинской части 07.05.1942 Источник информ... Показать все
Военная награда
28.05.1944
Орден «Красной Звезды» | Дата рождения __.__.1915 Место призыва Никологорский РВК, Ивановская обл., Никологорский р-н Воинская часть 92 сд 23 А Ленинградского фронтаДата поступления на службу 22.06.19... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.06.1944
г. Иматра
Причина смерти: На войне | Пропал без вести
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