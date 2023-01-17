Розов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1915
Дата смерти25.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1915
Отец: Розов Николай Иванович
Мать: Розова Агафья Васильевна
Военная служба
28.12.1941
Военно-пересыльный пункт | Военно-пересыльный пункт: ПРБ 36 ЗСД Прибыл в часть: 23.12.1941 Воинская часть: ЭГ 66 Выбытие из воинской части: 28.12.1941 Куда выбыл: курсы санинструкторов Источник информ... Показать все
Военная служба
07.05.1942
Военно-пересыльный пункт | Дата рождения __.__.1915 Военно-пересыльный пункт ПРБ 36 ЗСД Прибыл в часть 02.05.1942 Воинская часть кур. сан. инст. 21 Выбытие из воинской части 07.05.1942 Источник информ... Показать все
Военная награда
28.05.1944
Орден «Красной Звезды» | Дата рождения __.__.1915 Место призыва Никологорский РВК, Ивановская обл., Никологорский р-н Воинская часть 92 сд 23 А Ленинградского фронтаДата поступления на службу 22.06.19... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.06.1944
г. Иматра
Причина смерти: На войне | Пропал без вести