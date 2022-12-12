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Розов Венедикт Николаевич

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Место рождения

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

12.03.1922

Дата смерти

20.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1922

Отец: Розов Николай Иванович

Мать: Розова Агафья Васильевна

Шатнево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Военная служба
?.06.1941
Начало участия в Великой Отечественной войне
Военная служба
17.08.1945
Легкое ранение в правое плечо и щеку
Военная награда
01.09.1945
Медаль «За боевые заслуги» | Место призыва: Никологорский РВК, Ивановская обл., Никологорский р-н Воинская часть: 2 опулабр 36 А ЗабФ ( 2 опулабр, 36 А ЗабФ) Наименование награды Медаль «За боевые зас... Показать все
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розова Валентина Степановна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.05.1955

Сын: Розов Константин Венедиктович

Мать ребёнка: Розова Валентина Степановна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розова Валентина Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
дальнобойщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.06.1978
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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