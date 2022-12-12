Розов Венедикт Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1922
Дата смерти20.06.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1922
Отец: Розов Николай Иванович
Мать: Розова Агафья Васильевна
Военная служба
?.06.1941
Начало участия в Великой Отечественной войне
Военная служба
17.08.1945
Легкое ранение в правое плечо и щеку
Военная награда
01.09.1945
Медаль «За боевые заслуги» | Место призыва: Никологорский РВК, Ивановская обл., Никологорский р-н Воинская часть: 2 опулабр 36 А ЗабФ ( 2 опулабр, 36 А ЗабФ) Наименование награды Медаль «За боевые зас... Показать все
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Розова Валентина Степановна
Рождение ребёнка
22.05.1955
Сын: Розов Константин Венедиктович
Мать ребёнка: Розова Валентина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дальнобойщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.06.1978