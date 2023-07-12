Горяинов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяинов Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1826

Дата смерти

19.10.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1826

Отец: Горяинов Сергей Алексеевич

Мать: Горяинова Софья Васильевна

Бракосочетание
02.05.1847

Жена: Горяинова Мария Ивановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1849

Сын: Горяинов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Горяинова Мария Ивановна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
26.09.1851

Сын: Горяинов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Горяинова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.11.1852

Дочь: Похвиснева София Михайловна

Мать ребёнка: Горяинова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.01.1859

Сын: Горяинов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Похвиснева София Михайловна

Рождение ребёнка
?.07.1863

Сын: Горяинов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Горяинова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1866

Сын: Горяинов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Горяинова Мария Ивановна

Смерть
19.10.1903
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