Горяинов Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1826
Дата смерти19.10.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1826
Бракосочетание
02.05.1847
Жена: Горяинова Мария Ивановна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1849
Сын: Горяинов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Горяинова Мария Ивановна
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
26.09.1851
Сын: Горяинов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Горяинова Мария Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.11.1852
Дочь: Похвиснева София Михайловна
Мать ребёнка: Горяинова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1859
Сын: Горяинов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Похвиснева София Михайловна
Рождение ребёнка
?.07.1863
Сын: Горяинов Борис Михайлович
Мать ребёнка: Горяинова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1866
Мать ребёнка: Горяинова Мария Ивановна
Смерть
19.10.1903