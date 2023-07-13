Горяинова (Гурьева) Софья Васильевна
женский, родилась 1803
умерла 05.07.1831
ОтецГурьев Василий Семёнович1775 г.р.
МатьГурьева (Дмитриева-Мамонова) Анна Сергеевна1785 г.р.
Супруги
Горяинов Сергей Алексеевич16.02.1797 г.р.
Дети
Горяинов Михаил Сергеевич09.02.1826 г.р.
Горяинов Николай Сергеевич23.11.1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
28.01.1825
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.02.1826
Сын: Горяинов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Горяинов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
23.11.1830
Сын: Горяинов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Горяинов Сергей Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.07.1831