Горяинова (Гурьева) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяинова (Гурьева) Софья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

05.07.1831

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Гурьев Василий Семёнович

Мать: Гурьева Анна Сергеевна

Бракосочетание
28.01.1825

Муж: Горяинов Сергей Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.02.1826

Сын: Горяинов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Горяинов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
23.11.1830

Сын: Горяинов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Горяинов Сергей Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.07.1831
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