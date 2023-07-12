Горяинова (Гурьева) Софья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти05.07.1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Гурьев Василий Семёнович
Мать: Гурьева Анна Сергеевна
Бракосочетание
28.01.1825
Рождение ребёнка
09.02.1826
Сын: Горяинов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Горяинов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
23.11.1830
Сын: Горяинов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Горяинов Сергей Алексеевич
Смерть
05.07.1831