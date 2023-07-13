Горяинова (Гурьева) Софья Васильевна 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Горяинова (Гурьева) Софья Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1803

умерла 05.07.1831

Отец
Гурьев Василий Семёнович1775 г.р.
Мать
Гурьева (Дмитриева-Мамонова) Анна Сергеевна1785 г.р.
Супруги
Горяинов Сергей Алексеевич16.02.1797 г.р.
Дети
Горяинов Михаил Сергеевич09.02.1826 г.р.
Горяинов Николай Сергеевич23.11.1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Гурьев Василий Семёнович

Мать: Гурьева (Дмитриева-Мамонова) Анна Сергеевна

Бракосочетание
28.01.1825

Муж: Горяинов Сергей Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
09.02.1826

Сын: Горяинов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Горяинов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
23.11.1830

Сын: Горяинов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Горяинов Сергей Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
05.07.1831

Мы используем куки для улучшения работы сайта.